Kiev craint fortement une attaque russe depuis la Biélorussie

Guerre en Ukraine : Kiev craint de plus en plus une attaque russe depuis la Biélorussie

Kiev estime que «la rhétorique agressive» de Moscou et Minsk «s’intensifie», au point de craindre une nouvelle agression depuis sa voisine du nord.

Face à la menace, l’armée ukrainienne surveille plus attentivement la frontière avec la Biélorussie.

L’armée ukrainienne s’est dite, jeudi, inquiète de la «menace croissante» d’une nouvelle offensive russe depuis la Biélorussie, sa voisine au nord, dont le territoire a servi de base arrière aux forces russes pour leur invasion de l’Ukraine, fin février. «La rhétorique agressive des dirigeants militaires et politiques de la Russie et de la Biélorussie s’intensifie», a déclaré Oleksiï Gromov, un responsable de l’état-major militaire ukrainien.

«La menace de reprise de l’offensive sur le front nord par les forces armées russes grandit», a-t-il affirmé, alors que Moscou et Minsk ont lancé une force militaire commune ces derniers jours. Selon lui, «cette fois, l’offensive pourrait être lancée à l’ouest de la frontière biélorusse, pour couper les principales voies d’approvisionnement en armes et équipements militaires» étrangers qui arrivent par l’ouest de l’Ukraine, notamment via la Pologne.