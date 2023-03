Guerre en Ukraine: Kiev dénonce le «kidnapping» des enfants transférés en Russie

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, des organisations internationales accusent les autorités russes d’orchestrer le «déplacement forcé» de milliers de mineurs ukrainiens, ce que le président Volodymyr Zelensky a qualifié de crimes de guerre et contre l’humanité, y voyant des «enlèvements», des «adoptions forcées» et de la «rééducation» d’Ukrainiens.

«Je n’ai volé personne»

La Russie, bien sûr, affirme protéger des enfants «réfugiés». «Qu’est-ce que ça veut dire «voler»? Je n’ai volé personne», insiste Roman Vinogradov, et les enfants «ne pensent pas non plus avoir été volés». Lui et son épouse racontent à l’AFP comment ils se sont retrouvés depuis l’été 2022 en charge de cinq enfants ukrainiens, qui se sont ajoutés à leurs quatre enfants et à sept autres placés dans leur famille.