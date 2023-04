Propos de l’ambassadeur chinois: Kiev dénonce une «version absurde» de l’histoire de la Crimée

«Ne pas répéter la propagande»

Interrogé vendredi soir sur la chaîne française LCI, l’ambassadeur chinois en France, Lu Shaye, avait indiqué au sujet de la Crimée, occupée par Moscou depuis 2014: «Ca dépend de comment on perçoit ce problème. Il y a l’Histoire. La Crimée était tout au début à la Russie. C’est Khrouchtchev qui a offert la Crimée à l’Ukraine dans l’époque de l’Union soviétique.» Il avait poursuivi son argumentaire, estimant que les pays de l’ex-URSS «n’ont pas le statut effectif dans le droit international parce qu’il n’y a pas d’accord international pour concrétiser leur statut de pays souverain». Le diplomate chinois avait également appelé à arrêter de «chicaner» sur la question des frontières post-soviétiques. «Maintenant, le plus urgent est d’arrêter, de réaliser le cessez-le-feu» entre Russie et Ukraine, a-t-il estimé.