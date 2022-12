Guerre en Ukraine : Kiev dit avoir reçu des colis avec des «yeux d’animaux» en ses ambassades

«Trempés dans un liquide de couleur spécifique»

«Des colis sanglants sont arrivés aux ambassades en Hongrie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Croatie, en Italie, en Autriche, aux consulats généraux de Naples et de Cracovie, et au consulat de Brno», a indiqué dans un communiqué sur Facebook le porte-parole de la diplomatie ukrainienne, Oleg Nikolenko. «Les colis contenaient des yeux d’animaux», a-t-il détaillé. Avant d’ajouter, sans donner plus de détails: «Les emballages eux-mêmes étaient trempés dans un liquide de couleur spécifique et avaient une odeur similaire».