Kiev est prêt pour une contre-offensive, mais risque de lourdes pertes

Les préparatifs pour une contre-offensive ukrainienne sont terminés, mais les pertes en vies humaines pourraient être lourdes à cause de la supériorité aérienne russe, a estimé le président ukrainien Volodymyr Zelensky . Dans une interview publiée samedi par le «Wall Street Journal», il a déclaré: «À mon avis, à partir d’aujourd’hui, nous sommes prêts (...) Nous croyons fermement que nous allons réussir», précisant qu’il ne savait pas «combien de temps cela prendra.»

L’impact des missiles Patriot

Dans la perspective du sommet de l’OTAN qui se tiendra à Vilnius en Lituanie, le mois prochain, il a admis avoir compris qu’il n’était pas possible pour son pays de rejoindre l’Alliance atlantique pendant l’invasion russe.

«Nous ne voulons pas être membre de l’OTAN pendant la guerre», a-t-il assuré. «Il est trop tard. Mais dites-moi combien de vies vaut une phrase au sommet de Vilnius? Si nous ne sommes pas reconnus et si nous ne recevons pas un signal à Vilnius (ndlr: en vue d’une possible et future adhésion), je pense qu’il est inutile que l’Ukraine participe à ce sommet», a-t-il estimé.