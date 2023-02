Guerre en Ukraine : Kiev et l’UE répliquent aux frappes russes avec des ampoules LED

Réduire la consommation

Depuis plusieurs mois, les forces de Moscou mènent une campagne de frappes systématiques visant l’infrastructure énergétique ukrainienne pour priver les habitants d’électricité et de chauffage en plein hiver. Celles-ci ont provoqué des coupures massives de courant à travers l’Ukraine et l’UE avait annoncé en décembre avoir débloqué 30 millions d’euros pour financer l’achat de 30 millions d’ampoules LED pour aider les Ukrainiens à diminuer leur consommation.

Dans le grand hall de la poste centrale de Kiev, éclairé par quatre imposants lustres, des habitants de la capitale se pressaient vendredi au guichet 18, là où l’échange s’effectue. «Nous avons commencé le processus d’échange lundi. Un grand nombre de personnes viennent tous les jours», a expliqué à l’AFP Natalia derrière son guichet, revêtue d’un gilet jaune et noir de la poste.

«Une très bonne initiative»

Olena, 50 ans, est venue troquer cinq nouvelles ampoules – le maximum autorisé par personne – contre autant d’anciennes, déballées d’un sac plastique. «C’est une très bonne initiative pour l’Ukraine. C’est une action nécessaire dans nos conditions très difficiles maintenant», s’est félicitée cette professeure de sciences et techniques. «Nous devons le faire pour nous-mêmes, pour le pays. C’est une bonne idée, une bonne affaire : des lampes économiques pour économiser de l’argent, économiser de l’électricité», a-t-elle ajouté.

Plus de 750’000 ampoules ont été remplacées en trois jours et six millions de LED vont être envoyées la semaine prochaine dans des régions ukrainiennes pour être installées, a précisé Denys Chmygal. Il a aussi remercié la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui se trouve à Kiev pour un sommet Ukraine-UE auquel participe également le président du Conseil européen Charles Michel.