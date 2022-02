Est de l’Ukraine : Kiev et séparatistes s’accusent mutuellement de bombardements

Un trou dans le mur, des briques par terre: un obus a frappé, jeudi, une école de l’est ukrainien. Kiev accuse les rebelles prorusses, qui lui reprochent de pousser le conflit vers l’escalade.

L’armée ukrainienne et les séparatistes prorusses se sont mutuellement accusés, jeudi, de bombardements et d’escalade dans l’est de l’Ukraine, en proie à un conflit depuis 2014, en pleine crise entre Moscou et les Occidentaux. Sur Facebook, l’armée ukrainienne a accusé les combattants séparatistes d’avoir visé «avec un cynisme particulier» la localité de Stanitsa Louganska, touchant notamment une école.

«Selon les données préliminaires, deux personnes ont été blessées», précise le texte, ajoutant que l’attaque a endommagé des infrastructures et que «la moitié de la localité a été laissée sans électricité». Les photos publiées par l’armée montrent un trou d’obus dans le mur de l’école et des briques jonchant une pièce au milieu de jouets d’enfants.

Kiev «pousse le conflit vers une escalade»

Depuis 2014, l’armée ukrainienne affronte des séparatistes prorusses soutenus par Moscou dans les régions de Donetsk et de Lougansk, un conflit qui a fait plus de 14’000 morts et plus de 1,5 million de déplacés.