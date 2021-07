Ukraine : Kiev fait un tollé en demandant à des soldates de défiler en escarpins

Le Ministère de la défense ukrainien s’est fait incendier après avoir publié des photos de militaires portant des escarpins pendant une parade.

Les autorités ukrainiennes se sont retrouvées vendredi sous le feu des critiques à cause de leur idée de faire marcher des femmes soldats en escarpins au lieu de bottes de combat pendant une parade militaire prévue en août.

Sur ces images, publiées sur sa page Facebook officielle, on peut voir des jeunes femmes, étudiantes d’une faculté militaire, marcher en tenue de camouflage et escarpins noirs à talon moyen faisant partie, selon le ministère, de l’uniforme féminin de parade.

«Aujourd’hui on s’entraîne en escarpins à talon pour la première fois. C’est un peu plus difficile qu’en bottes de combat mais on fait de notre mieux», a déclaré une des participantes, Ivanna Medvid, citée par ArmiaInform, agence officielle du Ministère de la défense.