Scandales : Kiev interdit à ses hauts fonctionnaires de partir en vacances à l’étranger

Les hauts fonctionnaires et élus ukrainiens ne peuvent sortir du pays que dans le cadre d’une mission. Cette décision fait suite à des séjours «peu opportuns» à Marbella ou en Thaïlande.

Le gouvernement ukrainien a interdit à ses hauts fonctionnaires et à tous les élus, y compris les femmes, de partir en vacances à l’étranger pendant le temps de l’invasion russe, sur fond de récents scandales impliquant d’importants dirigeants. Adoptée vendredi, une résolution gouvernementale en ce sens «est déjà entrée en vigueur», a indiqué, lundi, le porte-parole des gardes-frontières ukrainiens, Andriï Demtchenko. «Ils ne peuvent désormais partir que dans le cadre d’une mission.»

«Décision populiste»

Avec cette nouvelle résolution, les hauts fonctionnaires ne pourront partir en vacances à l’étranger que s’ils rendent visite à leurs enfants, en cas de traitement médical ou bien lors du décès d’un proche, a détaillé Andriï Demtchenko. L’interdiction s’étend aussi aux femmes hautes fonctionnaires ainsi qu’aux députés et les élus locaux, selon ce document publié sur le site officiel du gouvernement.

La députée Iryna Guerachtchenko a dénoncé, sur Facebook, une «décision populiste» ayant, selon elle, des «signes de discrimination à l’égard des milliers d’Ukrainiennes et leurs enfants», alors que le pays compte 15’000 femmes élues locales. «Le pouvoir a d’abord appelé tous ceux qui peuvent à partir pour l’hiver avec leurs enfants, et maintenant c’est l’interdiction de sortir», a-t-elle déploré. «Dans les conditions de la guerre, il est important de préserver la santé psychologique des femmes et de leurs enfants.»