Centrale nucléaire : Kiev met en garde contre des risques de radiations et d’incendie à Zaporijjia

Les troupes russes ont bombardé la centrale de Zaporijjia «à plusieurs reprises au cours de la dernière journée», a affirmé samedi sur Telegram l’opérateur des centrales nucléaires ukrainiennes Energoatom. «Conséquence des bombardements périodiques, l’infrastructure de la centrale a été endommagée et il existe des risques de fuite d’hydrogène et de pulvérisation de substances radioactives», a indiqué la compagnie nationale ukrainienne, en faisant état d’«un risque d'incendie élevé».

Moscou dénonce

La Russie a de son côté accusé l’Ukraine d’avoir tiré 17 obus sur l’enceinte de la centrale, la plus grande d’Europe, au cours des dernières 24 heures. «Quatre sont tombés sur le toit du bâtiment où se trouvent 168 assemblages de combustible nucléaire américain de la firme WestingHouse», a précisé le ministère russe de la Défense dans un communiqué, ajoutant que des obus s’étaient aussi écrasés à 30 mètres d’un dépôt de combustible usagé et près d’un autre contenant du «combustible frais».

Centrale stratégique

La centrale de Zaporijjia, où sont situés six des 15 réacteurs ukrainiens, a été prise par les troupes russes début mars, peu après le lancement de l’invasion le 24 février, et se trouve près de la ligne de front dans le Sud. Kiev et Moscou s’accusent mutuellement de procéder à des bombardements à proximité du complexe, près de la ville d’Energodar, sur le fleuve Dniepr, et de mettre ainsi la centrale en péril.