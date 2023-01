Guerre en Ukraine : Kiev mise sur le tourisme pour relancer le pays après le conflit

Stations balnéaires ciblées par des frappes russes, hôtels vides ou fermés: depuis le début de la guerre, le tourisme est à l’arrêt en Ukraine, privée d’une importante source de revenus. Mais pour Kiev, ce secteur reste prometteur et «crucial» pour reconstruire le pays.

«Quand la guerre sera terminée, le tourisme jouera un rôle clé pour permettre à l’Ukraine de se relever et de relancer son économie», assure Mariana Oleskiv, présidente de l’Agence nationale pour le développement touristique en Ukraine, un organisme gouvernemental créé en 2019.

À la tête d’une délégation ukrainienne invitée au Salon international du tourisme Fitur, l’un des plus gros événements du secteur qui se tient jusqu’à dimanche à Madrid, Mariana Oleskiv juge nécessaire de «travailler» d’ores et déjà pour préparer cette reprise.

L’Ukraine était le 8e pays le plus visité d’Europe

Jusqu’au début des années 2010, le pays recevait en moyenne près de 20 millions de visiteurs étrangers par an, en provenance principalement de Russie et d’Europe de l’Est, selon l’Organisation mondiale du tourisme. Ce qui faisait de l’Ukraine le huitième pays le plus visité d’Europe.