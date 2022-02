Crise ukrainienne : Kiev mobilise toutes ses forces

L’Ukraine serre les rangs face à la Russie et demande à ses réservistes de se tenir prêts au combat. Kiev conseille aussi à ses trois millions de compatriotes résidant en Russie de partir.

«La mobilisation concerne les réservistes âgés de 18 à 60 ans», officiers et militaires de rang de la réserve opérationnelle appelés à rejoindre leur unité d’origine si besoin, ont annoncé les forces terrestres ukrainiennes.

L’Ukraine a lancé, mercredi, la mobilisation des réservistes de son armée et demandé à ses ressortissants de quitter la Russie au plus vite, du fait de la crainte d’une escalade militaire par Moscou. «La mobilisation concerne les réservistes âgés de 18 à 60 ans», officiers et militaires de rang de la réserve opérationnelle appelés à rejoindre leur unité d’origine si besoin, ont annoncé les forces terrestres ukrainiennes sur Facebook.