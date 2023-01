Guerre en Ukraine : Kiev réclame des blindés lourds à l’Allemagne

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock (à dr.) et son homologue ukrainien Dmytro Kuleba, le 10 janvier, à Kharkiv.

Des bombardements russes ont frappé Kharkiv mardi soir, quelques heures après la visite surprise dans cette ville du nord-est de l’ Ukraine de la cheffe de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, avec son homologue ukrainien qui a pressé l’Allemagne de fournir des blindés lourds. «Plus une telle décision tarde, plus il y aura de victimes, plus il y aura de morts parmi les civils», a martelé le ministre ukrainien Dmytro Kouleba.

Un journaliste de l’AFP a entendu par la suite plusieurs explosions dans la ville, relativement épargnée ces derniers temps par les frappes russes. «Restez dans les abris. Les occupants bombardent une nouvelle fois!», a averti sur la messagerie Telegram le gouverneur régional Oleg Synegoubov. Il était impossible dans l’immédiat de déterminer si ces frappes avaient fait des dégâts et des victimes.

Soutien de Berlin

Plus tôt mardi, Annalena Baerbock était venue dans cette ville proche de la frontière russe et très éprouvée par la guerre. Invitée par son homologue Dmytro Kouleba, elle a assuré que l’Ukraine pouvait compter sur la «solidarité» et le «soutien» de l’Allemagne.