Guerre en Ukraine : Kiev refuse les couloirs humanitaires proposés par la Russie

La Première ministre ukrainienne a qualifié de «pas acceptable» l’option d’une évacuation des civils vers le nord. De son côté, l’Élysée dément être à l’origine de cette proposition.

Moscou a annoncé lundi l’instauration de cessez-le-feu locaux et l’ouverture de couloirs humanitaires vers la Russie et la Biélorussie pour permettre l’évacuation de civils de Kharkhiv, Kiev, Marioupol et Soumy. Une proposition dont l’Ukraine ne veut pas entendre parler. Ces couloirs seraient dirigés vers le nord, c’est-à-dire vers la ville biélorusse de Gomel, non loin de la frontière ukrainienne. «Ce n’est pas une option acceptable», a estimé la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk. Selon elle, les civils appelés par les Russes à être évacués «n’iront pas en Biélorussie pour ensuite prendre l’avion et aller en Russie».