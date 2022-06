Nucléaire : Kiev refuse que l’AIEA visite sa centrale occupée par les Russes

L’Agence de l’énergie atomique avait dit que l’Ukraine avait accepté une visite de la centrale de Zaporijjia, mais Kiev a démenti. Ce ne sera possible que quand la centrale sera à nouveau ukrainienne.

L’Ukraine s’oppose à ce que le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, se rende à la centrale nucléaire de Zaporijjia (sud) tant qu’elle est occupée par les Russes, a indiqué, mardi, l’opérateur ukrainien des centrales nucléaires. «L’Ukraine n’a pas invité Rafael Grossi à visiter la centrale de Zaporijjia et lui a refusé par le passé d’effectuer une telle visite. La visite de la centrale ne deviendra possible que quand l’Ukraine reprendra le contrôle sur le site», a écrit, sur Telegram, l’opérateur ukrainien, Energoatom.

Rafael Grossi avait dit, lundi, que l’AIEA était en train de préparer une mission d’experts à la centrale de Zaporijjia, la plus grande d’Europe et occupée par les forces russes depuis le début de l’invasion russe, en assurant que l’Ukraine l’avait «demandé». «Le directeur général de l’AIEA ment de nouveau», a dénoncé Energoatom. «Nous considérons cette déclaration comme une nouvelle tentative d’accéder à la centrale de Zaporijjia pour y légitimer la présence des occupants et approuver leurs actes.»