Guerre en Ukraine : Kiev rejette la proposition russe de neutralité à l’autrichienne

Alors que le Kremlin a évoqué l’Autriche et la Suède comme modèles de neutralité à suivre par l’Ukraine pour permettre un compromis, Kiev a dit non, se considérant «en guerre directe» avec Moscou.

Un peu plus tôt, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, et le négociateur russe Vladimir Medinski avaient évoqué l’Autriche et la Suède comme des modèles de neutralité à suivre par l’Ukraine pour permettre un compromis. Un round de négociations russo-ukrainiennes est en cours depuis lundi, et une nouvelle rencontre par visioconférence est prévue ce mercredi.