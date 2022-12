Guerre en Ukraine : Kiev victime d’une attaque de drones

Plusieurs infrastructures «essentielles» de la capitale ukrainienne ont été touchées, quelques heures avant une rencontre en Biélorussie entre Vladimir Poutine et son Alexandre Loukachenko.

La Russie bombarde régulièrement les réseaux d’alimentation en électricité et en eau ukrainiens.

Le gouverneur de la région de Kiev, Oleksiï Kouleba, a quant à lui signalé que «plusieurs infrastructures et maisons privées» avaient été «endommagées» et au moins deux personnes blessées. Les services de secours tentaient d’éteindre un incendie dans un site de transformateurs électriques avant l’aube dans un quartier de l’ouest de la capitale.

Selon l’armée de l’air ukrainienne, la Russie a fait partir des drones de fabrication iranienne Shahed-136/131 de la mer d’Azov sous son contrôle au large du sud-est de l’Ukraine. Confrontée à une série de revers militaires cet automne, la Russie a opté dès octobre pour une tactique de bombardements massifs en vue de détruire les réseaux d’alimentation en électricité et en eau, plongeant des millions d’Ukrainiens dans le froid et l’obscurité.

Poutine en Biélorussie

Après le précédent tir massif de missiles vendredi ayant visé plusieurs villes d’Ukraine, l’opérateur national Ukrenergo avait été contraint d’imposer des coupures de courant d’urgence pour réparer le réseau énergétique. Et les habitants de Kiev ont pris l’habitude de se retrancher dans les stations de métro à la recherche de chaleur et d’un abri, tandis que les responsables s’efforcent de rétablir l’électricité. La France et l’UE ont qualifié ces attaques sur les infrastructures civiles de «crimes de guerre».