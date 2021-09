Procès du héros de «Hotel Rwanda» : Kigali annule une rencontre avec une ministre belge

Le Rwanda a vivement réagi mardi après les critiques de la cheffe de la diplomatie belge Sophie Wilmès portant sur la condamnation de Paul Rusesabagina.

«Mépris» de la Belgique

Paul Rusesabagina, connu pour avoir permis le sauvetage de plus d’un millier de personnes durant le génocide de 1994 et qui possède la nationalité belge, a été reconnu coupable lundi par un tribunal de Kigali «d’avoir fondé et d’appartenir» au Front de libération nationale (FLN), groupe rebelle accusé d’avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019.