Tennis : Kiki Bertens a dû quitter le court en fauteuil roulant

La Néerlandaise a battu l’Italienne Sara Errani après plus de trois heures de match. Percluse de crampe, elle a souffert pour sortir.

La No 8 mondiale Kiki Bertens, venue à bout de l’Italienne Sara Errani après plus de trois heures de combat, n’a pu quitter le court No 14 qu’en fauteuil roulant, le corps tétanisé et perclus de crampes, au deuxième tour de Roland-Garros mercredi.