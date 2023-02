Mondiaux de ski alpin: Kilde: «Avec les Suisses sur le dos, il parvient à livrer cette manche…»

Ils se sont tiré la bourre tout au long de la saison en Coupe du monde. Il n’était donc pas étonnant qu’Aleksander Aamodt Kilde et Marco Odermatt se retrouvent sur le podium ensemble, lors des Mondiaux de Courchevel/Méribel. Sauf que cette fois-ci, c’est le Nidwaldien qui l’a emporté.

Le Viking apprécie la lutte pour la première place. D’autant plus que Marco Odermatt lui est quelqu’un de sympathique. «C’est amusant parce que l’on s’entend bien et nous sommes humbles. C’est un bonheur de se battre avec lui. Ça me met un sourire sur le visage.»