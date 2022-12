Ski alpin: Kilde impérial, Odermatt brise sa série de podiums

Johan Clarey (+0’’35), le Français de 41 ans, a dû se contenter de la deuxième place tandis que l’Italien Mattia Casse (+0’’42) a arraché la troisième place avec son dossard numéro 27. Marco Odermatt et l’Américain Travis Ganong (+0’’92) se sont retrouvés à égalité à la sixième place.

Le Nidwaldien a lâché bien trop de temps en haut du parcours, en témoignent ses 60 centièmes de trop au deuxième secteur. Sa technicité lui a permis de limiter la casse, et même de rattraper un peu son retard au milieu du tracé, mais le mal était déjà fait. À noter qu’il ne s’agit que de la deuxième fois qu’il participe à cette descente italienne. Sa première, jeudi, lui a valu une deuxième place.

Marco Odermatt a donc mis fin à son hallucinante série de 12 podiums consécutifs - dont 7 cette saison. Il avait surtout réalisé cet exploit dans trois disciplines différentes, là où son principal rival au général Kilde se concentre surtout sur le super-G et la descente. Le Norvégien a d’ailleurs repris le large au classement de la spécialité. Il s’agit de sa cinquième victoire à Val Gardena, la troisième en descente.

Feuz et Rogentin à quelques lieues, Hintermann dehors

Beat Feuz n’a toujours pas donné l’impression d’être revenu dans le top des descendeurs. Sur le tracé italien très bosselé et technique, le Bernois (+1’’53) a alterné les sauts trop longs et les trajectoires à corriger pour arracher un top 15. Le Grison Stefan Rogentin (+1’’81) a terminé un peu plus loin, parmi les 20 meilleurs après le passage d’une trentaine de concurrents. Yannick Chabloz (+1’’98), n’a pas démérité. Gilles Roulin (+3’’17) a davantage peiné.