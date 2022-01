Ski alpin – Kilde, l’attachant trouble-fête des Suisses

Deux aliens et un habitué

Le podium pourrait à nouveau être composé de ces trois mêmes skieurs. « Je me réjouis de me battre à nouveau pour cette place » , lance le Norvégien avec enthousiasme. Il partage ce goût de la compétition avec Marco Odermatt, qui entend regagner la première place du podium , après l’avoir atteinte en super-G jeudi. « C’est à mon tour de prendre ma revanche. »

Lui et Aleksander Kilde dominent les courses cette saison. « Ils sont impressionnants. Ils sont au-dessus du lot en ce moment en vitesse, et cela ne laisse plus beaucoup de place sur le podium pour les autres » , explique Johan Clarey. Il a vu une « manche parfaite » de la part du Norvégien. Le principal intéressé explique sobrement que son plan a parfaitement fonctionné. « Wengen est une pen t e sur laquelle vous devez amener de la vitesse de haut en bas. Si vous faites une erreur, vous terminez loin derrière. »