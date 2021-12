Ski alpin – Kilde récidive à Beaver Creek, Feuz entre dans la légende

Beat Feuz est le meilleur descendeur du monde depuis quatre ans. Mais le Bernois, jamais rassasié, est entré dans l’histoire de sa discipline samedi à Beaver Creek (USA) en décrochant le 42e podium de sa carrière en descente, soit un de plus que les légendes Franz Klammer et Peter Müller.

Le Bernois de 34 ans a choisi la « Birds of Prey » , piste sur laquelle il a déjà signé deux victoires (2018 et 2019) et trois deuxièmes places pour réaliser ce record dans l’épreuve reine. Le Suisse a pourtant hoché la tête en franchissant la ligne d’arrivée, conscient que sa descente ne lui assurerait pas la victoire. Et le routinier a vu juste, puisqu’il a dû se contenter de la troisième place et a tremblé à plusieurs reprises d’être éjecté de la « boîte ».