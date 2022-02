Ski alpin – Kilde remporte la deuxième descente d’entraînement

Les Suisses en embuscade

Du côté suisse, Beat Feuz, 10e à 58 centièmes, est en embuscade, confiant avant d’aller chercher l’or olympique qui lui manque encore le jour J. «Il faut avoir le bon ski, le bon fart et le bon vent pour faire la décision dimanche. Si tu as ça, tu peux gagner», avait déjà déclaré le Bernois jeudi. Marco Odermatt, seulement 38e de ce deuxième test, à 2’’22 du colosse viking, en a d’ailleurs profité pour mettre au point son matériel. «Tout est différent de ce que l'on connaît, remarquait-il la veille. La neige est spéciale, la piste aussi qui n'est pas comparable à celles de la Coupe du monde. On doit vraiment profiter de ces entraînements pour peaufiner les réglages et trouver la ligne la plus rapide pour dimanche.» Le Nidwaldien, qui apprend vite, sera prêt.