Ski alpin: Kilde renonce, Odermatt va soulever le grand globe

Getty Images via AFP

Le Nidwaldien de 25 ans, qui comptabilise 386 points d’avance sur Kilde avant les six dernières courses, ne peut plus être rejoint en tête du classement. Le Norvégien ne s’aligne en effet jamais en slalom et ne sera de retour que la semaine suivante pour la finale de la Coupe du monde à Soldeu, où il ne pourrait engranger que 300 points au maximum.