Ski alpin – Kilde s’impose à Val Gardena, Feuz au pied du podium

On attendait Marco Odermatt lors du super-G de Val Gardena (Italie) après les deux premières épreuves de la saison (1er et 2e). Mais le Nidwaldien, pourtant dans le coup sur le haut de la Saslong, a commis plusieurs fautes sur le bas du tracé et a dû se contenter de la 24e place, à 1’’37 du vainqueur Norvégien Aleksander Aamodt Kilde.