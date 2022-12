Ski alpin: Kilde toujours au-dessus d’Odermatt

Marco Odermatt et Aleksander Aamodt Kilde risquent bien de se disputer chaque course cette saison. Les deux hommes semblent évoluer dans une catégorie à part, tant le reste des skieurs en compétition ont semblé loin de leur prestation. Le Norvégien a remporté la descente de Beaver Creek (USA) samedi, une semaine après son triomphe à Lake Louise. Le Nidwaldien a terminé à la deuxième place, avec un retard de seulement six centièmes sur son meilleur rival. La troisième place est occupée par le Canadien James Crawford, lui aussi auteur d’une belle performance (+0’’79).