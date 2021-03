Comment l’Espagnol fait-il pour parcourir avec tant d’aisance les chemins les plus escarpés du globe? Il a livré une ou deux pistes à l’occasion d’un live organisé par Salomon, en plus de donner de ses nouvelles.

Yvain Genevay

Avec lui, ces images n’ont plus rien de rares. Elles flanquent pourtant à chaque fois le même frisson lorsqu’on se plonge dedans. Au son, on ne perçoit qu’une respiration calme et le bruit d’un pas sûr. La dissonance commence en ouvrant les yeux. On décèle une arête escarpée, enfermée entre deux précipices. Le commun des mortels ne s’y aventurerait pas. Les malheureux à se retrouver ici par hasard avanceraient à tâtons, la jambe tremblante et le cœur battant à tout rompre. Kilian Jornet, lui, court et enchaîne ces crêtes comme on alignerait des tours de piste d’athlétisme.

Bien sûr, l’homme fascine par ses victoires, ses records, ses exploits. Mais là où il devient complètement un extraterrestre, c’est lorsqu’il avale une à une les abruptes montagnes norvégiennes qui entourent son domicile, ou quand on peut l’observer dévaler une pente qui pourrait le conduire à la tombe à la moindre glissade comme s’il était attaché. Sauf que non, aucun fil n’existe, rien pour trahir le secret du magicien (voir les images ci-dessous).

Alors, y a-t-il vraiment un «truc»? Une paire de chaussures révolutionnaires, un entraînement spécial? La question a tout récemment été posée au recordman de Sierre-Zinal à l’occasion d’un live organisé par l’un de ses sponsors, Salomon. Avant d’évoquer le «comment», l’Espagnol a choisi d’aborder le «pourquoi». Pourquoi prendre autant de risques et se mettre dans cette situation encore et encore. «Déjà, il faut se rendre compte qu’à force, c’est devenu du «simple» entraînement pour moi. Mon but, c’est justement de me sentir aussi confortable que possible. Parce qu’on ne réalise pas un record sur l’Everest ou au Cervin si on n’est pas parfaitement à l’aise dans des conditions d’entraînement similaires en certains points.»

Et le comment, maintenant. Comment aller aussi vite dans des descentes très techniques et jouer au funambule sur une arête de montagne. «Ça n’a rien à avoir avec une performance physique. L’important, je dirais que ça concerne nos capacités neurologiques. Tout se joue au niveau de l’anticipation, donc de la vision. Il faut habituer notre corps à savoir ce qu’il a juste devant lui, où il doit mettre le pied et comment il doit le mettre.»

Pour ça, le triple vainqueur de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc a accepté de livrer l’un de ses secrets. «À l’entraînement, ou parfois pendant un trail, je regarde cinq mètres devant moi. J’analyse bien tous les obstacles qui se trouvent sur mon passage puis je ferme les yeux.» Le prix à payer pour devenir équilibriste. «La règle d’or avant ça, c’est de savoir se montrer patient. Ne pas se croire trailer accompli parce qu’on est un bon coureur sur route.»

Il n’a quasiment pas couru en 2021

D’ailleurs, l’année 2020 de Kilian Jornet a été marquée par sa soudaine soif de défis à plat. Allant d’un 10 km parcouru en moins de 30’ à sa tentative de record des 24h sur piste, échouée peu avant la mi-course. «J’adore ce genre de challenge. Sans doute parce qu’il s’agit de quelque chose de particulier, loin de la norme. Et je me dis que ça m’a apporté, permis de m’améliorer même dans d’autres registres. J’y reviendrai, Peut-être cette année, ou les prochaines, je ne sais pas. Mais malgré tout, une chose est sûre: la montagne m’a énormément manqué en 2020.»