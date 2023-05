Election présidentielle : Kiliçdaroglu appelle les Turcs «à voter pour se débarrasser d’un régime autoritaire»

La Turquie est rappelée aux urnes dimanche pour clore ou prolonger l’ère Erdogan qui entamera, en cas de victoire, un nouveau mandat de cinq ans après deux décennies au pouvoir. Recep Tayyip Erdogan, qui termine son second mandat présidentiel, aborde ce second tour inédit en position de favori, face au social-démocrate Kemal Kiliçdaroglu.

Pour Emir Bilgin, 24 ans, employé du textile qui vote dans le quartier populaire de Kasimpasa, là où est né et a grandi Recep Tayyip Erdogan, c’est une évidence: «Je vais voter Erdogan, il n’y a personne d’autre que lui», assure le jeune homme. «Je ne peux pas voter pour les terroristes.» En revanche, dans le quartier résidentiel de Sisli, Ersin Avci, un vendeur de 32 ans venu parmi les premiers, espère «un miracle toujours possible» et la victoire de la vaste alliance présentée par l’opposition.

Observateurs mobilisés

Deux visions

Le candidat de l’opposition a appelé dimanche ses «concitoyens à voter pour se débarrasser d’un régime autoritaire», après avoir déposé son bulletin dans l’urne à Ankara, la capitale. Les 49,5% de voix que Recep Tayyip Erdogan, ancien maire d’Istanbul et musulman dévot, a recueillies au premier tour le 14 mai ont témoigné du large soutien que lui accorde, malgré l’inflation, une majorité conservatrice. Y compris dans les zones dévastées par le séisme du 6 février qui a fait au moins 50’000 morts et trois millions de déplacés.

«Retour du printemps»

Face à lui, Kemal Kiliçdaroglu, le «demokrat dede» – le papy démocrate – comme se présente cet économiste de formation aux cheveux blancs et fines lunettes, n’a pas su capitaliser sur la grave crise économique qui plombe les ménages turcs et la jeunesse. Il a promis le «retour du printemps» et du régime parlementaire, de l’indépendance de la justice et de la presse. Dimanche, il appelé ses «concitoyens à voter pour se débarrasser d’un régime autoritaire.»