Saut à skis – Killian Peier brille à Innsbruck

En quête de constance dans ses résultats et ses sauts, Killian Peier avait le poing serré et un sourire radieux lundi, à l’issue des qualifications à Innsbruck. Sur le tremplin autrichien du Bergisel, celui où il avait remporté le bronze lors des Mondiaux en 2019, le Vaudois a pris la 3e place (127.8 points) avec un bond à 127,5 m.

Seuls le Japonais Ryoyu Kobayashi, leader du classement général de la Coupe du monde et vainqueur des deux premières étapes de la Tournée des Quatre Tremplins, et l’Autrichien Jan Hoerl ont fait mieux que lui. « C’était vraiment une belle journée et j’espère que cela se passera tout aussi bien demain (ndlr: mardi)» , a réagi le sauteur de La Sarraz.