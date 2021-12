Saut à skis – Killian Peier flirte encore avec le podium

Rageant! Quatrième la veille sur ce même tremplin, le sauteur de La Sarraz a encore une fois fini « chocolat » . Mais cette fois, il ne lui a manqué que 0,4 point pour monter sur le podium et même 0,7 unité pour la 2e place. Il n’y avait en revanche rien à faire face au Japonais Ryoyu Kobayashi, trop fort ce dimanche dans le canton d’Obwald. Le 2e rang est revenu à l ’ Allemand Karl Geiger et le 3e au Norvégien Marius Lindvik.

Toute l’aire d’arrivée à Engelberg avait cru à une possible première victoire suisse en Coupe du monde depuis plus de 7 ans, quand Simon Ammann l’avait emporté à Ruka. Car Peier était en tête après le premier envol, avec une marge infime sur Kobayashi (0,2 pt) et Geiger (0,8 pt). Le Vaudois a atterri à 132 mètres en manche finale, pas assez pour rivaliser avec les 136,5 mètres du Japonais, les 131,5 mètres de l ’ Allemand et les 138,5 mètres parcourus par Lindvik, dans des conditions de vent très changeantes.