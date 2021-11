Saut à ski - Killian Peier impressionne pour son retour

Grâce à des sauts de 123,5 et 122 m, le Vaudois de 26 ans n’a échoué qu’à 3,2 points (environ 2 m) du podium et de Stefan Kraft (3e) , alors que Simon Ammann a dû se contenter d’un modeste 27e rang. A noter que Peier est ainsi d’ores et déjà qualifié pour les Jeux olympiques.