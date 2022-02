JO 2022 – Killian Peier: «Là, j'apprends à la dure»

Pas facile de trouver les mots... La déception était immense dans les yeux du sauteur vaudois après son échec de dimanche et les questions étaient douloureuses. Killian Peier a mis toute sa bonne volonté pour répondre aux interrogations des médias, mais tout était encore trop frais dans sa tête. Le sauteur de La Sarraz espérait tellement briller sous la flamme olympique que ce premier gros échec depuis son retour de blessure n'en fait que plus mal.

On ne se rend pas tout le temps compte de la difficulté pour les athlètes de passer directement en zone mixte après un gros échec. Le Suisse, lui, a fait le travail de manière magnifique, ne cachant pas ses légitimes émotions et ne se retranchant pas derrière des propos convenus ou un insipide «prendre saut après saut». C'est tout à son honneur et c’est ça la vraie vie d’un sportif.

(Il réfléchit) Je ne sais pas encore ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas rentré dedans. Du tout. (Il réfléchit une nouvelle fois) C'est difficile de commencer les Jeux avec des sauts d'entraînement qui n'étaient pas exactement ce que je voulais faire. Et puis ensuite, j'ai constamment été en train de chercher quelque chose. Je n'arrive pas à faire ce que je sais faire. Et voilà. La base n'était pas là. J'avais l'impression de me sentir prêt, mais apparemment, je ne l'étais pas. En ce moment, je n'arrive rien à vous dire de plus que ça.