Saut à ski – Killian Peier manque de justesse le top 10

Le Sarrazin a réussi son début de saison. Sixième la veille sur le tremplin de Ruka (Fin) , il a de nouveau brillé dimanche. Dixième après un saut initial posé à 132 mètres, Killian Peier, 26 ans, a encore grappillé un mètre lors de la «finale». Pas suffisant pour rester dans le top 10 (11e), mais assez bon pour valider un retour de blessure bien géré. Loin devant lui, Anze Lanisek (Sln/311,9 pts), ainsi que les Allemands Karl Geiger (310,3 pts) et Markus Eisenbichler (305,2 pts) ont composé un bien joli podium.

Gregor Deschwanden, lui, avait réussi une bonne tentative initiale (14e/134 m), avant de quelque peu rentrer dans le rang à la suite du second envol. Le Lucernois a été victime, comme d'autre, d'un changement d'élan qui l'a pénalisé de plus de 11 points (19e rang final/132,5 m). Mais quelques jours après être passé par la case Covid et avoir manqué l'ouverture de la saison de Coupe du monde, le sauteur de 30 ans a engrangé au moins un peu de confiance.