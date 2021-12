Saut à skis – Killian Peier retombe au pied du podium

Killian Peier a confirmé sa grande forme du moment sur le tremplin d’Engelberg samedi. Il ne lui a manqué que… (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) AFP

Au bas du tremplin d’Engelberg , Andreas Küttel peste. Il vient de voir la star japonaise Ryoyu Kobayashi, 4e de la première manche, poser un second bond énorme à 140,5 mètres. Le meilleur saut de la manche finale. Le Schwytzois, champion du monde en 2009 et quintuple vainqueur sur le front de la Coupe du monde, se doute bien que cet envol sonne le glas des espoirs de podium de Killian Peier, magnifique troisième provisoire.

« Andy » a certes gardé espoir, mais le verdict est tombé quelques secondes plus tard. L ’ Allemand Karl Geiger, finalement vainqueur, et le Slovène Timi Zajc, en bronze, sont eux aussi passés devant le sauteur de la Sarraz. Le Vaudois a bondi à 135,5 mètres en deuxième manche et ça n ’ a pas suffi pour monter sur le deuxième podium de sa carrière, après celui fêté à Nizhny Tagil (Rus) il y a deux ans et dix jours.

«Deux bons sauts de suite»

Ce résultat est tout de même impressionnant, pour un jeune homme dont une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit subie en octobre 2020 a freiné la progression fulgurante. Dire que le Suisse n’a jamais fait moins bien que 16e au niveau planétaire depuis son retour à la compétition … Ce « come - back » risque de le placer p armi les outsider s de la Tournée des Quatre-Tremplins et d es JO qui suivront, qui sait?

« Les émotions sont très positives, s ’ est félicité Peier, alors que l ’ hymne allemand retentissait dans son dos. J ’ ai réussi à faire deux bons sauts consécutifs en concours, ce que j ’ avais eu de la peine à faire jusqu ’ ici cet hiver. Ç a me fait plaisir d ’ avoir performé à chaque saut depuis le début de la compétition, ici. C ’ est mon meilleur résultat de la saison, donc il y a beaucoup de bonnes choses à prendre d ’ aujourd ’ hui. »

Il a manqué cinq petits points

Même si l e podium s ’ est dérobé pour moins de cinq points , il n’y avait pas de quoi faire bouder le Sarrazin: « ça fait une petite médaille en chocolat … Moi , je prends, en tant que Suisse! Le podium, c ’ est le but, c ’ est clair. Mais le résultat n ’ est pas la chose la plus importante pour moi. Ce que je voulais faire, c ’ est être bon sur deux sauts en concours et, aujourd ’ hui, je pense que j ’ ai fait le job et j ’ en suis content. »