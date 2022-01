Saut à skis – Killian Peier se rassure à Zakopane

Les réactions de Killian Peier à l’atterrissage trompent rarement. Deux fois, dimanche à Zakopane, le sauteur de La Sarraz a serré le poing. Conscient qu’il fait toujours partie des meilleurs de la discipline. Cela n’a pas suffi pour se mêler à la lutte pour le podium, mais ses deux bonds à 135.5m l’ont propulsé à la 7e place du concours. Et surtout, ils rassurent, à quelques jours des Jeux et après une Tournée des quatre tremplins plus délicate qu’espéré.