Saut à skis – Killian Peier va retenir les leçons olympiques

J'ai déjà pu m'améliorer par rapport au petit tremplin. Le chemin a été assez difficile, mais j'ai réussi à continuer à me battre et à rester «relax». Sans trop me crisper. Samedi, j'ai pu sortir trois sauts disons solides et stables. C'a été définitivement ma meilleure performance ici à Pékin. Donc je suis déjà fier de ça, pour commencer.