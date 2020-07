De l’eau dans le gaz?

Kim aperçue en larmes aux côtés de Kanye

La bimbo s'est rendue dans le Wyoming pour voir son mari incontrôlable. Il a surnommé sa belle mère «Kris Jong-Un».

Par la suite, Kim Kardashian s'était confiée publiquement sur la maladie du rappeur originaire de Chicago, atteint de bipolarité. Sa campagne pour l'élection présidentielle de 2020 ne serait qu'une crise de plus, a-t-elle détaillé. D'autres ont évoqué un buzz orchestré pour la sortie de son album «Donda» qui devait paraître vendredi. Quatre jours plus tard, toujours pas la moindre trace du nouveau projet...

Kanye West a été beaucoup plus loquace sur Twitter, expliquant qu'il avait envisagé le divorce après avoir soupçonné sa femme d'un aventure avec le rappeur Meek Mill. Il avait en plus qualifié sa belle-mère Kris Jenner de véritable tyran en lui attribuant le surnom de «Kris Jong-Un», et soufflé que les deux femmes étaient des «suprémacistes blanches».