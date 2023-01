Corée du Nord : Kim appelle à «l’augmentation exponentielle» de l’arsenal nucléaire

Le dirigeant Kim Jong Un entend faire face à son «ennemi incontestable» sud-coréen et aux États-Unis.

1 / 4 Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un assiste à une cérémonie au cours de laquelle les nouveaux lanceurs à fusées multiples supergrands ont été présentés avant une réunion plénière du Parti des travailleurs de Corée au pouvoir à Pyongyang, en Corée du Nord, sur cette photo publiée le 1er janvier 2023 par l’Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA). via REUTERS Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un assiste à un événement lors des célébrations du Nouvel-An au Palais de la culture du peuple à Pyongyang, en Corée du Nord, sur cette photo publiée le 1er janvier 2023 par l’Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA). via REUTERS Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un assiste à une cérémonie au cours de laquelle les nouveaux lanceurs à fusées multiples supergrands ont été présentés avant une réunion plénière du Parti des travailleurs de Corée au pouvoir à Pyongyang, en Corée du Nord, sur cette photo publiée le 1er janvier 2023 par l’Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA). via REUTERS

Le dirigeant Kim Jong Un a appelé à une «augmentation exponentielle de l’arsenal nucléaire» de la Corée du Nord pour faire face à son «ennemi incontestable» sud-coréen et aux États-Unis, a rapporté dimanche l’agence officielle KCNA. Au terme d’une grande réunion à Pyongyang, le Parti des travailleurs au pouvoir en Corée du Nord a également annoncé que le pays allait «développer un nouveau système de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) dont la principale mission sera une rapide contre-attaque nucléaire», selon KCNA.

«La situation actuelle appelle à redoubler d’efforts pour renforcer massivement la force militaire afin de garantir pleinement la souveraineté, la sécurité et les intérêts fondamentaux (de la Coré du Nord) en réponse aux manœuvres militaires inquiétantes des États-Unis et d’autres forces hostiles», a déclaré Kim Jong Un dans un compte rendu de la réunion du Parti cité par l’agence. «Cela souligne l’importance et la nécessité d’une production de masse d’armes nucléaires tactiques et appelle à une augmentation exponentielle de l’arsenal nucléaire du pays», a-t-il poursuivi. Dans une autre dépêche, KNCA a rapporté des propos de Kim Jong Un selon lesquels la Corée du Sud était désormais «entièrement à la portée de frappes» nucléaires nord-coréennes.

Escalade

La tension est montée de façon spectaculaire ces derniers mois entre la Corée du Nord et son voisin du Sud ainsi que les États-Unis et le Japon. L’année 2022 a été marquée par un nombre record de tirs de missiles par Pyongyang, qui a notamment lancé en mars son premier ICBM depuis cinq ans. Un autre missile intercontinental est tombé au large du Japon en novembre. Trois missiles balistiques à courte portée ont encore été tirés par la Corée du Nord samedi, et un autre dimanche à l’aube. KCNA a évoqué «un exercice de tir de lanceurs de roquettes multiples de très grande taille».

«Jouons avec les armes nucléaires»

Ce n’est pas la première fois que la Corée du Nord annonce la production de masse de bombes atomiques, a rappelé Go Myong-hyun, chercheur à l’Asan Institute for Policy Studies. «L’intention est que, si la Corée du Nord produit en masse des armes nucléaires, même sans se livrer à des provocations agressives, les États-Unis n’auront d’autre choix que de reconnaître un jour la Corée du Nord comme État nucléaire», a expliqué cet analyste à l’AFP. «Le message de Nouvel-An de Kim Jong Un est quelque chose comme: jouons avec des armes nucléaires», a-t-il poursuivi. Selon lui, le dirigeant nord-coréen tente de montrer que «la Corée du Nord ne mendiera pas le dialogue et qu’elle fera pression sur la Corée du Sud et les États-Unis, surtout les États-Unis, en renforçant sa puissance nucléaire».

Essai nucléaire pressenti

Kim Jong Un avait déjà affirmé fin novembre vouloir doter son pays de «la plus puissante force stratégique du monde». Deux mois plus tôt, la Corée du Nord avait adopté une nouvelle doctrine rendant «irréversible» son statut de puissance nucléaire, et l’autorisant à mener une frappe atomique préventive en cas de menace existentielle contre son régime.

Séoul et Washington prêtent à Pyongyang l’intention de mener prochainement un nouvel essai nucléaire, qui serait le septième de son histoire et le premier depuis 2017. Les dirigeants nord-coréens affirment qu’une dissuasion nucléaire crédible est essentielle à la survie de leur pays, qui se dit constamment menacé d’agression par les États-Unis.