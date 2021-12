Nouvelle-Zélande : Kim Dotcom perd son recours contre son extradition

Mardi, la justice néo-zélandaise a infligé un ultime revers au fondateur de Megaupload.com, accusé de piratage à une échelle industrielle.

La plus haute juridiction de Nouvelle-Zélande a rejeté, mardi, le dernier recours de Kim Dotcom contre son extradition aux États-Unis, où le fondateur de Megaupload.com est accusé de piratage à échelle industrielle. La Cour suprême de Wellington a rejeté l’appel du ressortissant allemand et de deux de ses coaccusés, balayant leur argument selon lequel ils étaient confrontés à une erreur judiciaire.

Le géant allemand soupçonné d’avoir détourné des millions de dollars avec son emblématique plateforme de téléchargement en ligne est accusé aux États-Unis de fraude, racket et blanchiment, et son fondateur encourt jusqu’à 20 ans de réclusion.

«Pas impressionné»

Au cours de la longue bataille qui a suivi, la justice néo-zélandaise a rendu des jugements défavorables à l’Allemand et à ses trois coaccusés, Mathias Ortmann, Bram van der Kolk et Finn Batato contre lequel les charges ont été abandonnées.

Fermé par la justice

Kim Dotcom et ses coaccusés sont soupçonnés d’avoir tiré de leurs activités 175 millions de dollars de bénéfices illégaux et causé plus d’un demi-milliard de dollars de pertes aux ayants droit des œuvres musicales, films et autres produits piratés.