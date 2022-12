Kim Kardashian: un pianiste pour réveiller ses enfants

Los Angeles : Kim engage un pianiste pour réveiller ses enfants

Chaque matin, le musicien Philip Cornish débarque dans la demeure de Kim Kardashian et joue des chansons de Noël pour aider les bambins à émerger.

Il y a les personnes lambda, qui utilisent leur smartphone ou un radio-réveil pour se lever à l’heure. Et puis, il y a Kim Kardashian. Jeudi 1er décembre 2022, celle qui recevra 200’000 dollars de pension alimentaire par mois a montré à ses abonnés sur Instagram à quel réveil ses enfants avaient droit durant la période de l’avent depuis 2021. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est original et probablement très onéreux.