Kim Kardashian : Kim ferait-elle sa crise de la quarantaine?

L’année 2020 n’a pas été une sinécure pour Kim Kardashian. Qui a sollicité un thérapeute.

À 40 ans (depuis le 21 octobre), Kim Kardashian est riche, belle, célèbre, mais se sent seule. Instagram

Lors de la diffusion de l’épisode final de «L’incroyable famille Kardashian», vendredi 11 juin 2021, KK s’est épanchée sur ses déboires. Elle a raté ses examens de droit pour la deuxième fois, entamé une procédure de divorce d’avec Kanye West… Et à qui en parler? Pas à maman Jenner: «Pourquoi dois-je embêter tout le monde? (…) Je suis une adulte et j’ai un thérapeute.»

Après une thérapie de couple, c’est donc une thérapie d’elle-même que la femme d’affaires a entreprise, dans l’espoir d’arriver à tourner la page. «Je viens de me réveiller à 40 ans et de réaliser que je veux juste un bonheur total.»

Elle a ajouté: «J’ai l’impression d’avoir travaillé si dur dans la vie pour réaliser tout ce que je voulais. Et j’ai réalisé dix fois plus que ce que je pensais qu’il était humainement possible de réaliser. Mais je n’ai pas quelqu’un avec qui partager ça.»

À sa mère, elle a déclaré: «Je n’en suis pas là juste pour être là, mais pour être heureuse. Souviens-toi de ça.»