L'ex-candidate de téléréalité Kim Glow va devenir maman

Alors qu’elle se disait terrifiée à l’idée de tomber enceinte, en 2021 , Kim Glow a changé d’avis. Dimanche 18 juin 2023, l’ex-candidate de téléréalité a annoncé sur Instagram qu’elle attendait son premier enfant. Elle a posté plusieurs photos où elle apparaît avec le ventre arrondi, en bikini, au bord de sa piscine. Sur l’une d’elles, la Française de 38 ans montre fièrement son échographie, aux côtés de son chéri, de dos, dont elle n’a jamais dévoilé le visage sur les réseaux. «En cette belle journée ensoleillée, je suis heureuse de vous annoncer qu’après cinq années et demie d’un amour incommensurable avec mon compagnon, le Seigneur a choisi de nous combler d’un miracle: nous allons donner la vie», a-t-elle écrit en légende.

Après avoir eu quelques hésitations, celle qui s’est fait connaître dans «Les Marseillais» se sent maintenant prête à pouponner. «L’idée de cette nouvelle responsabilité, de cette aventure inconnue, a été accueillie avec une certaine appréhension. Mais dans ce tourbillon d’émotions contradictoires, j’ai trouvé la force de me tourner vers la lumière, de trouver le courage de sourire et d’accueillir ce don précieux», a précisé l’influenceuse qui avait poussé un coup de gueule contre le pass sanitaire.