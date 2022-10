Kim Kardashian ne connaît pas les tortellinis

Italie : Kim ignore ce que sont des tortellinis, les twittos atterrés

Au final, Kim a décidé de commander «n’importe quelles pâtes qui ne soient pas des spaghettis» et s’est retrouvée avec une assiette de penne. La mère de quatre enfants a ensuite expliqué face caméra qu’elle était devenue flexitarienne. «Parfois je suis végétalienne et d’autres fois non. Alors YOLO (ndlr: on ne vit qu’une fois)», a-t-elle dit.