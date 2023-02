Corée du Nord : Kim Jong Un a supervisé une grande parade militaire

L’événement, destiné à présenter l’arsenal et les armes les plus avancés du pays, s’est déroulé mercredi soir dans le centre de la capitale Pyongyang, sur la place Kim Il Sung, fondateur de la Corée du Nord et grand-père de Kim Jong Un.

Vêtu d’un manteau noir et d’un fedora, une tenue que son aïeul avait l’habitude de porter, Kim Jong Un était accompagné de sa femme Ri Sol Ju et de sa fille Ju Ae, selon des photos de KCNA. D’autres images l’ont montré, flanqué de ses généraux, marcher sur un tapis rouge, inspectant et saluant les rangs de soldats armés de baïonnettes, pendant que des missiles et des troupes défilaient plus loin.