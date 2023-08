Tempête en Corée du Nord: Kim Jong Un blâme les autorités locales pour les dégâts

Les catastrophes naturelles ont tendance à avoir un impact plus important sur le Nord, isolé et appauvri, dont les infrastructures sont moins résistantes, et que la déforestation a rendu vulnérable aux inondations. En visitant les terres agricoles inondées du comté d’Anbyon, dans l’est du pays, Kim Jong Un a déclaré que cette région avait subi plus de dégâts que les autres «entièrement en raison de l’attitude extrêmement mauvaise et irresponsable des fonctionnaires locaux», a rapporté l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA).