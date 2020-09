Typhon Maysak : Kim Jong-un envoie 12’000 personnes aider deux provinces

Kim Jong-un s’est rendu dans les provinces du Hamgyong du Nord et du Sud pour constater les dégâts après le passage du typhon Maysak en Corée du Nord.

Alors qu’un nouvel ouragan est attendu mardi sur la péninsule coréenne, le littoral oriental du pays connaît des inondations et d’importants dégâts causés par les pluies torrentielles qui ont accompagné le passage en début de semaine du violent typhon Maysak ainsi que par de précédentes tempêtes.

Les catastrophes naturelles provoquent généralement davantage de dégâts en Corée du Nord qu’en Corée du Sud, en raison notamment de la fragilité des infrastructures nord-coréennes. Le pays est en outre très vulnérable au risque d’inondations du fait de la déforestation. Plus d’un millier d’habitations ont été détruites par le typhon Maysak et de nombreux édifices publics ainsi que des terres agricoles ont été inondés dans les provinces du Hamgyong du Nord et du Sud, selon KCNA.