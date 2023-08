diplomatie: Kim Jong-un et Poutine jamais aussi proches

«Je suis convaincu que nous allons continuer à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines pour le bien de nos peuples et dans l’intérêt de renforcer la stabilité et la sécurité sur la péninsule coréenne et dans la région de l’Asie du Nord-Est en général», a déclaré Vladimir Poutine, selon un communiqué du Kremlin. Kim Jong-un a, lui, «souligné la nécessité de continuer le développement de la coopération stratégique et tactique entre les deux pays dans le domaine de la sécurité et de la défense», selon un message du ministre de la Défense Kang Sun-nam lu aux participants d’un forum sur la sécurité près de Moscou et cité par les agences de presse russes.