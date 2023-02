Corée du Nord : Kim Jong-un ouvre une réunion sur l’agriculture, craintes de pénurie

Séoul estime que la Corée du Nord est confrontée à de «graves» pénuries alimentaires et assure que des décès dus à la famine ont déjà été signalés.

La Corée du Nord de Kim Jong-un, dotée de l’arme nucléaire et soumise à de multiples sanctions en raison de ses programmes d’armement, a depuis longtemps du mal à se nourrir.

Ce type de réunion n’est habituellement convoqué qu’une ou deux fois par an, mais cette nouvelle séance plénière en cours intervient deux mois seulement après la précédente, qui portait également sur les questions agricoles. Cette fréquence inhabituelle des réunions consacrées à l’agriculture alimente les spéculations selon lesquelles la Corée du Nord pourrait souffrir de pénuries alimentaires actuellement.

Décès dus à la famine

Kim Jong-un a présidé l’ouverture dimanche d’une réunion plénière des hauts responsables du parti au pouvoir pour «analyser et superviser (…) le programme de révolution rurale dans la nouvelle ère, et décider des tâches importantes (à accomplir) immédiatement et des tâches urgentes», a rapporté l’agence officielle nord-coréenne KCNA.