Corée du Nord: Kim Jong-un prépare son armée en vue d’une «guerre réelle»

Asie : La Corée du Nord adopte des mesures de dissuasion de guerre

La Corée du Nord a décidé de prendre des «mesures pratiques importantes» de dissuasion de guerre, ont rapporté dimanche les médias d’État, un jour avant que Séoul et Washington n’entament leurs plus grands exercices militaires conjoints en cinq ans.

«Lors de la réunion, des mesures pratiques importantes ont été discutées et adoptées pour un usage plus efficace, plus puissant et plus offensif de la dissuasion de guerre», a déclaré l’agence officielle KCNA. La décision a été prise lors d’une réunion de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs au pouvoir présidée par le dirigeant Kim Jong-un, a précisé KCNA.